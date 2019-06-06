Экономика

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочкуРБК 07:55

Торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС Банком запустит цифровую карту, с помощью которой покупатели смогут приобретать продукты в рассрочку.
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«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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РИА Новости10:34

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Коммерсантъ05:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

РБК07:55
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