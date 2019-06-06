Экономика
«Перекресток» продаст еду в долгВедомости вчера в 03:17
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Путешествия
Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск
По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.
Обновлено в 02:14
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Политика
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Спорт
Загитова в Японии за 10 минут сделала торт
Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что снялась в одном из японских кулинарных шоу.
Обновлено в 02:15
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться
На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
HTC официально анонсировала новый смартфон
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Накануне в СМИ появилась информация о том, что свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от американских обучающих программ и мероприятий с участием дипломатов.
Обновлено в 02:32
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34