Экономика

«Перекресток» продаст еду в долгВедомости вчера в 03:17

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

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«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвывчера в 10:30

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомостивчера в 03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ruвчера в 03:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
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После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
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Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
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Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
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Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
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Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск

По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.
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Общество

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Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
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Транспорт

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Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
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Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

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HTC официально анонсировала новый смартфон

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Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
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В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
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Накануне в СМИ появилась информация о том, что свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от американских обучающих программ и мероприятий с участием дипломатов.
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«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
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Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

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