Экономика

«Перекресток» продаст еду в долгВедомости вчера в 03:17

На вопрос, зачем клиентам «Перекрестка» покупать продукты в долг, представитель X5 ответил: «При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)».
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«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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