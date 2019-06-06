Экономика
В магазинах будут продавать россиянам еду в долгURA.Ru 07:09
Россияне смогут покупать продукты и промышленные товары в долг. В одной из торговых сетей планируют запустить цифровую карту с возможностью рассрочки. Соглашение о запуске карты подписали X5 Retail Group и БКС Банк, сообщает пресс-служба ретейлера.
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Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
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Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
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Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
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Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
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Шоу-бизнес
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Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
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Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
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Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье
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МЧС предупредило рязанцев о четырехдневной жаре
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