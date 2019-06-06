Экономика

В магазинах будут продавать россиянам еду в долгURA.Ru 07:09

Россияне смогут покупать продукты и промышленные товары в долг. В одной из торговых сетей планируют запустить цифровую карту с возможностью рассрочки. Соглашение о запуске карты подписали X5 Retail Group и БКС Банк, сообщает пресс-служба ретейлера.
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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

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Ведомости03:17

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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