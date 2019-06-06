Экономика

«Перекресток» продаст еду в долгВедомости 03:17

На вопрос, зачем клиентам «Перекрестка» покупать продукты в долг, представитель X5 ответил: «При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)».
Читать в источнике
с чего всё началось

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
Ведомости03:17

Подробнее о событии

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

РБК07:55

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Обновлено вчера в 14:47
Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФА

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
Обновлено в 10:06
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Общество

Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Футбол

«Ливерпуль» предложит «Лиллю» 80 миллионов евро за Пепе

24-летний бомбардир может обойтись мерсисайдцам в 80 миллионов евро. Однако сам Пепе не рвется "под крыло" Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Футбол

«Реал» практически согласовал трансфер Азара

По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Технологии

Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное