Экономика

«Перекресток» продаст еду в долгВедомости 03:17

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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«Перекрёсток» начнёт продажи продуктов в рассрочку

RT на русском12:03

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

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В Башкирии может появиться центр для подготовки одаренных детей Вокруг да около одаренности Башкирия на развитие образования получит более 600 млн рублей Школа для одаренных детей.
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