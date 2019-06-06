Экономика

«Перекресток» продаст еду в долгВедомости 03:17

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

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«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» будет продавать продукты в кредит

Говорит Москва08:20

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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