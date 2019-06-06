«Перекресток» продаст еду в долгВедомости 03:17

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

Общество Беглов на ПМЭФ рассказал о развитии Кронштадта Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о создании в Кронштадте особой туристической зоны.

Происшествия Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Политика Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады Никакой экономической блокады Донбасса в принципе нет, заявил прессе сегодня, 6 июня, бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.

Общество В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Экономика «Квадра» инвестирует в теплоснабжение Липецкой области 2,67 млрд рублей В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в присутствие вице-премьера Виталия Мутко подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития теплоэнергетики в регионе, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Наука В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Политика Путин призвал не делать из нацистов героев и помнить историю Владимир Путин считает, что если все забудут об уроках Второй мировой войны, это будет означать предательство памяти не просто о героях, но и о близких.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Футбол Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» «Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

Здоровье Красная помада под санкциями. 5 средств, о которых лучше забыть летом Какой крем для лица лучше всего использовать в жару, чем заменить плотную помаду летом и почему не стоит пользоваться средствами с альфа и бета-кислотами в период активного солнца, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Зоя Евсюкова.

Происшествия В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Авто Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей Toyota Motor Corporation и Subaru Corporation договорились совместно разрабатывать платформу для электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV).

Религия Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Политика Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.

Здоровье Названо достаточное число шагов в день для продления жизни Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.