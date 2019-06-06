Экономика
«Перекресток» продаст еду в долгВедомости 03:17
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
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США сообщили о перехвате американского самолёта российским Су-35
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Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
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Националисты забросали имение Порошенко файерами
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Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
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Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
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Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
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Утечка: Destiny 2: Shadowkeep выйдет 17 сентября — предыдущие DLC не требутся
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Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
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США предложили провести новый референдум в Крыму
Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
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