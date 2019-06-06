«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочкуРИА Новости вчера в 10:34

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

с чего всё началось

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Общество Мединский предложил делать в памятниках культуры гостиницы и рестораны Половина российских памятников находится в аварийном состоянии — спасти ситуацию может передача их инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны.

Космос Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Япония намерена продолжать с Россией «упорные» переговоры по Курилам «Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», — сказал политик.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Экономика В России растет «смертность» бизнеса Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.

Политика WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Происшествия Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Общество Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.

Авто Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Финансы Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Здоровье В Омске из-за листерий закрыли мясоперерабатывающий завод Во вторник, 4 июня, Кировский районный суд Омска приостановил на две недели работу мясоперерабатывающего завода «Сударушка».

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Экономика Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.

Экономика Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам июня в годовом выражении на уровне 4,8-4,9%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции".

Шоу-бизнес Максим Галкин увлекся чтением женских любовных романов Фолловеры тут же предположили, что это дом Галкина и Пугачевой на Кипре, хотя актер уже устал опровергать факт его покупки.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".