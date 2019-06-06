Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

Коммерсантъ13:54

X5 начнет принимать у покупателей пластиковую тару в обмен на скидки

Интерфакс12:22

X5 будет принимать для утилизации упаковку Unilever

Finam.Ru09:42

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

РЕН ТВ10:47

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

РИА Новости10:33

В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик

Rambler News Service10:18

Супермаркеты решились на прием бутылок. «Карусель» и «Перекресток» будут брать тару в обмен на скидки

Фонтанка.Ру11:25
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Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Обновлено в 05:47
Общество

В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах

Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais.
Обновлено в 13:42
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

Обновлено в 09:26
Футбол

Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки

Обновлено в 05:52
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто

Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне

Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Общество

В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к «цифре»

Курьезные ситуации возникали во время подключения населения к цифровому телевещанию в России, а волонтерам приходилось применять смекалку, рассказала на пресс-конференции директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
Обновлено в 13:05
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Единоборства

Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Футбол

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:55
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