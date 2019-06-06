Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Обновлено в 05:47
Общество
В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах
Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais.
Обновлено в 13:42
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки
Обновлено в 05:52
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто
Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Общество
В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к «цифре»
Курьезные ситуации возникали во время подключения населения к цифровому телевещанию в России, а волонтерам приходилось применять смекалку, рассказала на пресс-конференции директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
Обновлено в 13:05
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Футбол
Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:55