Экономика
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылкиКоммерсантъ 13:54
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
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