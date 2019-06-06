Экономика

«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылкиКоммерсантъ 13:54

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
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«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

Коммерсантъ13:54

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

РЕН ТВ10:47

Супермаркеты решились на прием бутылок. «Карусель» и «Перекресток» будут брать тару в обмен на скидки

Фонтанка.Ру11:25

X5 начнет принимать у покупателей пластиковую тару в обмен на скидки

Интерфакс12:22

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

РИА Новости10:33

В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик

Rambler News Service10:18

X5 будет принимать для утилизации упаковку Unilever

Finam.Ru09:42
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