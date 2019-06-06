«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.

Кино Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.

Авто Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Футбол Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

Происшествия В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали «Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.

Происшествия Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.

Общество Новая станция будет напоминать каюту космического корабля Выиграв конкурс на сооружение нового участка линии, компания приступила к его сооружению.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Футбол Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

Происшествия Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.

Культура Миронов: статус особо ценного объекта даст толчок к развитию Волковского театра Присвоение статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ станет мощным толчком для развития Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле.