Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Кино
Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма
Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Актер Панкратов-Черный попал в реанимацию
Обновлено в 05:50
Политика
Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:36
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Футбол
Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги
Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено 03 июня в 18:03
Армия и оружие
США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:33
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали
«Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина
На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.
Обновлено в 08:56
Общество
Новая станция будет напоминать каюту космического корабля
Выиграв конкурс на сооружение нового участка линии, компания приступила к его сооружению.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.
Обновлено в 10:14
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Культура
Миронов: статус особо ценного объекта даст толчок к развитию Волковского театра
Присвоение статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ станет мощным толчком для развития Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 17:05
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22