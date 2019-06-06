Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиянРИА Новости 10:33

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Супермаркеты решились на прием бутылок. «Карусель» и «Перекресток» будут брать тару в обмен на скидки

Фонтанка.Ру11:25

Россияне смогут сдавать пластиковые бутылки в «Перекресток»

БИЗНЕС Online10:58

Бренд «Лесной бальзам» выпустил ополаскиватель во флаконе из 100% переработанного пластика

ADVIS.ru01:59

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

РИА Новости10:33

В московских «Пятерочках» и «Перекрестках» начнут принимать пластик

Rambler News Service10:18

X5 будет принимать для утилизации упаковку Unilever

Finam.Ru09:42

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

РЕН ТВ10:47
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Происшествия

Движение на 35 километре МКАД восстановили

Обновлено в 10:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Игры

Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки

Стоит отметить, что цены могут быть указаны в канадских, а не американских долларах. запуск состоится в ноябре — сначала в 14 странах; за 169 долларов можно оформить предзаказ «Издания основателя», включающего геймпад, Chromecast Ultra с поддержкой 4К, Destiny 2 и три месяца Pro-подписки; сначала Stadia будет работать только через подписку Stadia Pro за 12 долларов в месяц.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Энергетика

«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти

Николай Токарев отметил, что меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти содержались в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который они хотели принять.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Арестован четвертый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Накануне суд принял решение об аресте еще трех фигурантов дела: гражданина России Сергея Ходжаняна, которого обвиняют в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина России Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство.
Обновлено в 10:28
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

Обновлено в 09:26
Общество

Павел Дуров пообещал на месяц отказаться от еды

Обновлено в 10:57
Политика

Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет.
Обновлено в 11:41
Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Футбол

Сборная Монголии обыграла Бруней в первом отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Монголии одержала победу над командой Брунея в первом матче первого раунда азиатской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Сербский доброволец в ДНР рассказал о трусости иностранных наемников из ВСУ

Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.
Обновлено в 08:20
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X5 Retail Group
Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7%. Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
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