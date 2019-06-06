Экономика

В России начнут продавать продукты в рассрочкуРуна 07:47

Карта позволит покупать «в кредит с льготным периодом», и станет рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, пишет Tjournal.ru. Выпустить такую карту намерена сеть магазинов «Перекрёсток» вместе с «БКС Банком».
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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

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Интерфакс04:41

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Lenta.ru06:08

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Коммерсантъ05:34

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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