В России начнут продавать еду в кредитВечерняя Казань вчера в 07:39

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

с чего всё началось

Ретейлер X5 Retail Group запустит цифровую карту рассрочки для клиентов сети супермаркетов «Перекресток», пишут «Ведомости». Такая карта позволит потребителям делать покупки в кредит с льготным периодом.

В России начнут продавать еду в кредит

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