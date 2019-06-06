Экономика

В России начнут продавать еду в кредитВечерняя Казань вчера в 07:39

Ретейлер X5 Retail Group запустит цифровую карту рассрочки для клиентов сети супермаркетов «Перекресток», пишут «Ведомости». Такая карта позволит потребителям делать покупки в кредит с льготным периодом.
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«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
Ведомостивчера в 03:17

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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новостивчера в 10:34

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

РБКвчера в 07:55

В магазинах будут продавать россиянам еду в долг

URA.Ruвчера в 07:09

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ruвчера в 06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъвчера в 05:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомостивчера в 03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ruвчера в 03:18
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Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
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Обновлено в 00:28
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В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека

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Обновлено в 05:15
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Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
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Политика

Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков

Шанс на встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа безусловно есть, однако непонятно, произойдет ли это в Осаке, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:49
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
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Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям

Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.
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Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Экономика

Минэкономразвития ожидает быстрого замедления годовой инфляции с июля

Минэкономразвития ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России с июля на фоне ограниченной индексации тарифов с 1 июля и снижения цен на плодоовощную продукцию, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:30
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Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви

Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

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Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
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Путин пригласил американскую журналистку на татами

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Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

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