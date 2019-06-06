Экономика
«Перекресток» будет продавать еду в рассрочкуИнтерфакс - Россия 06:45
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5. С помощью виртуальных карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом.
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Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама
Террористы попытались напасть на вертолетную базу правительственных сил Сирии. Инцидент произошел в районе Джуб-Рамла (провинции Хама).
Обновлено в 18:51
Политика
Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Политика
Пушков сообщил об окончании «изоляции» России
На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено 04 июня в 17:10
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Музыка
Скончался легендарный блюзмен Доктор Джон
Легендарный блюзмен Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк) умер на 78-м году жизни.
Обновлено в 19:04
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Прикамье депутат Заксобрания задержан за ложный донос
В Пермском крае 5 июня задержан один из депутатов Законодательного собрания. Он помещён в изолятор временного содержания.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась с фанатами фотографией своей дочери
Певица Нюша порадовала поклонников фотографией своей подросшей дочери.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 16:19
Политика
Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому
Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
Обновлено в 18:42
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Технологии
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
ООН предупреждает: в Идлибе может произойти худшая гуманитарная катастрофа века (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)
В Идлибе находятся сейчас около трех миллионов человек, которые, по сути, оказались в западне и не имеют возможности бежать оттуда, потому что Турция заблокировала свою границу.
Обновлено в 18:50
Кино
Бекмамбетов снимет сериал о бизнесе россиян в Интернете
Обновлено в 13:45
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Авто
Jaguar выпустил мощный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»
Обновлено в 15:25
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22