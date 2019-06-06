Экономика

«Перекресток» будет продавать еду в рассрочкуИнтерфакс - Россия 06:45

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5. С помощью виртуальных карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом.
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