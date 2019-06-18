Армия и оружие

Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видеоLenta.ru 00:16

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео. Ролик опубликован во вторник, 18 июня, на канале Минобороны России на YouTube.
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с чего всё началось
Минобороны России опубликовало
 видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.
РБКвчера в 22:30

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Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

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Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

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