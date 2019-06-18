Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видеоLenta.ru 00:16

с чего всё началось

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео. Ролик опубликован во вторник, 18 июня, на канале Минобороны России на YouTube.

Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.

Политика В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

Политика Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Политика Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Экономика Сбербанк назвал срок жизни малого и среднего бизнеса в России Более 70% предприятий малого и среднего бизнеса функционируют в России три года и более, главные «долгожители» - функционирующие более трех лет компании - находятся в обеих столицах, а также на Камчатке и Чукотке, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на данные аналитиков.

Происшествия СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Шоу-бизнес Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.

Общество Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».

Транспорт Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.