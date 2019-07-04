Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видеоREGNUM 00:14
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 4 июля Су-27 был поднят по тревоге на перехват самолёта-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США. Сообщалось, что инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря, когда американский самолет приближался к границам России.
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