Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 4 июля Су-27 был поднят по тревоге на перехват самолёта-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США. Сообщалось, что инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря, когда американский самолет приближался к границам России.

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Авто АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".

Общество Глава Роснефти строит дом в Барвихе Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Политика «Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Спорт Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016 Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.

Космос С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз» С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Политика Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Происшествия Полиция ищет оружие у екатеринбуржцев перед приездом Путина В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".

Общество Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.

Авто В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.