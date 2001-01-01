Футбол

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»Вести.Ru 08:11

Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон". В прошлом сезоне "волки" заняли седьмое место в английской премьер-лиге и завоевал путевку в Лигу Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Вулверхэмптон" постарается приобрести Дзюбу нынешним летом.
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«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

Спорт-Экспресс07:40

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Матч ТВ08:04

Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Sports.ru08:47

Агент Роналду займется переходом Дзюбы в клуб АПЛ

Советский спорт05:47

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Чемпионат05:35

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sportbox.RU08:03

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport.ru08:29
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Армия и оружие

Армия Украины останется без прапорщиков

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Политика

Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов

Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Происшествия

«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 07:23
Общество

Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Обновлено в 04:22
Авто

Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Обновлено в 07:19
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол

Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции

Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:44
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
Обновлено в 06:15
Политика

Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте

Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Спорт

Основная и резервная команды завершили сбор в Белокурихе

Основная, резервная и юниорская сборные России завершили первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к сезону 2019-20.
Обновлено в 06:16
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Экономика

Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Теннис

Осака обыграла Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Энергетика

В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому

Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Путешествия

Россия оказалась среди самых посещаемых стран

Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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