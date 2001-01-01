Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»Вести.Ru 08:11

Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон". В прошлом сезоне "волки" заняли седьмое место в английской премьер-лиге и завоевал путевку в Лигу Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Вулверхэмптон" постарается приобрести Дзюбу нынешним летом.

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

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