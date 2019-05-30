Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент РоналдуРоссийская газета 07:45

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.

с чего всё началось

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится. Жорже Мендеш - один из самых известных футбольных агентов в мире.

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