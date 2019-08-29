Экономика

REGNUMREGNUMПереход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков

Пуш-уведомления, в отличие от СМС, не ограничены объемом текста, в них можно добавить изображение или ссылку, а кроме того, риск перехвата кодов подтверждения операций для них меньше. Также в истории пуш-уведомлений удобнее искать информацию, отметили в банках.
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Переход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
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В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
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Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект.
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В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

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