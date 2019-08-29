Крупные банки активно переводят своих клиентов с SMS-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов, посчитали эксперты специально для «Известий». В банках говорят, что новый канал удобнее, безопаснее и дешевле, им уже пользуется до половины клиентов.

с чего всё началось

Пуш-уведомления, в отличие от СМС, не ограничены объемом текста, в них можно добавить изображение или ссылку, а кроме того, риск перехвата кодов подтверждения операций для них меньше. Также в истории пуш-уведомлений удобнее искать информацию, отметили в банках.

Переход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков

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