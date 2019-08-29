Экономика
REGNUMПереход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков
Пуш-уведомления, в отличие от СМС, не ограничены объемом текста, в них можно добавить изображение или ссылку, а кроме того, риск перехвата кодов подтверждения операций для них меньше. Также в истории пуш-уведомлений удобнее искать информацию, отметили в банках.
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с чего всё началось
Крупные банки активно переводят своих клиентов с SMS-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов, посчитали эксперты специально для «Известий». В банках говорят, что новый канал удобнее, безопаснее и дешевле, им уже пользуется до половины клиентов.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
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Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
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Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
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На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»
К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
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Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы
Анапский городской суд арестовал двух бывших полицейских по подозрению в принуждению 17-летней девушки к сексуальным действиям.
РБК вчера в 13:30
Политика
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Интернет
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
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Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Общество
В Испании прошел фестиваль «Томатина»
В испанском городе Буньоль прошла "Томатина". Это ежегодный фестиваль, на котором участники бросают друг в друга помидоры, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 12:59
Политика
В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей
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ФАН 27 августа в 19:58
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NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
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Актуальные Новости вчера в 01:18
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Как изменится политика Украины при новой Верховной раде
В четверг, 29 августа, в Киеве пройдёт первое заседание нового состава Верховной рады.
RT на русском 00:34
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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Газета.Ru вчера в 21:06
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В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика, произошедшем в Ставропольском крае, 17 человек доставлены в больницу для осмотра, из них трое госпитализированы, погибших нет.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.
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Кино
Жерар Депардье пока не подписал контракт на роль Леонида Брежнева
Депардье был заинтересован темой, но речь о контракте на съемку пока не идет.
Невские Новости вчера в 22:56
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Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ вчера в 18:06
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13