Недвижимость

Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительстваРЕН ТВ 06:26

Переход на новую систему строительства жилья приведет к подорожанию недвижимости. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой "Известия". По их словам, использование эскроу-счетов, которое должно стать обязательным с июля этого года, серьезно отразится на рынке.
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«Эксперт РА»: отрасли жилищного строительства потребуется 1 трлн рублей господдержки до 2022 года

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Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительства

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Deita.ruвчера в 22:28

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РБК04:18
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По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
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«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
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В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
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Алексей Голубович отказался комментировать вопрос, рассматривает ли он возможность выступить инвестором «Ведомостей» или принять участие в поиске инвестиций для издания: «Я покупаю и продаю бизнесы уже 30 лет и ни разу не слышал, чтобы до завершения сделки кто-то что-то про нее сказал».
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