Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительстваРЕН ТВ 06:26

Переход на новую систему строительства жилья приведет к подорожанию недвижимости. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой "Известия". По их словам, использование эскроу-счетов, которое должно стать обязательным с июля этого года, серьезно отразится на рынке.

Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительства

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