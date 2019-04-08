Недвижимость

Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительстваРЕН ТВ 06:26

Переход на новую систему строительства жилья приведет к подорожанию недвижимости. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой "Известия". По их словам, использование эскроу-счетов, которое должно стать обязательным с июля этого года, серьезно отразится на рынке.
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«Эксперт РА»: отрасли жилищного строительства потребуется 1 трлн рублей господдержки до 2022 года

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