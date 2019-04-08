Недвижимость
Переход на эскроу-счета приведет к замедлению темпов строительстваРЕН ТВ 06:26
Переход на новую систему строительства жилья приведет к подорожанию недвижимости. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой "Известия". По их словам, использование эскроу-счетов, которое должно стать обязательным с июля этого года, серьезно отразится на рынке.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
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Армия и оружие
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Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
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Шоу-бизнес
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Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 01:11
Происшествия
Титов навестит основателя Baring Vostok Майкла Калви в СИЗО
Американский инвестор подозревается в крупном мошенничестве Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов во вторник, 9 апреля, навестит основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, который находится в СИЗО, передает Интерфакс.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Политика
Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии
Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
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Обновлено в 17:00
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено в 17:01
Игры
В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+
Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
В сеть «слили» характеристики новых Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei
Huawei в скором времени представит две свои новинки Honor 20 и Honor 20 Pro. В сеть «слили» их характеристики.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Происшествия
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Четверо активистов петербургского отделения ЛКСМ России задержали во время визита в общественную приемную «Единой России», сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области
Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
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Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Общество
В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития
С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 18:39
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19