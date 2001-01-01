Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
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Представлена динамика цен на 1-комнатные квартиры на первичном рынке в крупных городах РФ
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