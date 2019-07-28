Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ 27 июля в 17:20

Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
Коммерсантъ27 июля в 17:20

Подробнее о событии

Отказ от долевки не повлиял на стоимость жилья

ФедералПрессвчера в 22:32

Эскроу-счета не повлияли на стоимость жилья

Накануне.Ruвчера в 20:05

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Коммерсантъ27 июля в 17:20

За месяц новостройки в Петербурге подорожали на 0,4%. Переход на эскроу-счета пока не повлиял на цены

Фонтанка.Рувчера в 11:16

Эксперты рассказали о влиянии эскроу-счетов на рынок недвижимости

Известиявчера в 08:09

Хеллоу, эскроу!

Полит.рувчера в 05:00

Обязательное применение эскроу-счетов не повлияло на стоимость недвижимости

Народные новостивчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия

Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть

Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Политика

Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

Обновлено в 04:55
Театры

«2+ку» ищет спонсоров для проведения в Томске международного фестиваля

Томский театр "2+ку" проведет в сентябре международный фестиваль театров "кукол на запястье" в память о трагически погибшем актере и режиссере Владимире Захарове; в настоящее время команда театра ищет спонсоров, готовых поддержать событие, рассказала РИА Томск директор "2+ку" Ирина Наумова.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон

Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Общество

Минобороны построит в парке «Патриот» центр воспитания школьников

Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска

Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено в 04:52
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор может выйти на замену Нурмагомедову или Порье

Обновлено в 04:20
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Российская девочка жила с 19 собаками на подпольной псарне

Обновлено в 05:04
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона в случае новых санкций США против Москвы из-за поддержки Венесуэлы не отступит от своих принципиальных подходов.
Обновлено в 04:28
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков

Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары вредно

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Иран опубликовал видео захвата британского танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал видео захвата британского танкера Stena Impero, из которого следует, что рядом с кораблем шли катера с иранскими флагами, а военные высаживались на корму с вертолета.
Обновлено в 04:40
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Здоровье

Кубанский врач дала советы по профилактике гепатита

Безопасные и эффективные вакцины против гепатита В обеспечивают защиту от инфекции D. ⠀ ⠀ По словам Виктории Бахтиной, чтобы не заразиться гепатитом, следует отказаться от беспорядочных половых контактов и алкоголя, тщательно выбирать салоны красоты, не принимать лекарства и витамины без назначения врача.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка

Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Главное