Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20

Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.
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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
Коммерсантъвчера в 17:20

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Хеллоу, эскроу!

Полит.ру05:00

За месяц новостройки в Петербурге подорожали на 0,4%. Переход на эскроу-счета пока не повлиял на цены

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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

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