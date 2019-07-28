Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ 27 июля в 17:20
Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.
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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.Коммерсантъ27 июля в 17:20
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Обязательное применение эскроу-счетов не повлияло на стоимость недвижимости
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