Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20
Июльской динамике цен рынок новостроек обязан вступившим в силу изменениям в законодательство: формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов.
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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.Коммерсантъвчера в 17:20
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Футбол
Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»
Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
Обновлено в 13:32
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Общество
Режим ЧС ввели из-за подтопления насосной станции в районе Приморья
Власти Приморского края ввели режим ЧС в Пожарском районе, где в поселке Лучегорск затопило из-за дождей насосную станцию.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме
По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Обновлено в 18:18
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Экономика
Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр
Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества.
Обновлено в 19:07
Общество
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
Не стоит перенапрягаться и работать за всех. Также не рекомендуется тратить слишком много денег, могут прийти трудные времена.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Футбол
«Ростов» на выезде победил «Арсенал»
Обновлено в 11:45
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено в 13:50
Политика
Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве
"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:27
Политика
В Китае журналист счел Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено в 20:18
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено в 18:31