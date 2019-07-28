Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
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Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.) Изменение за год Изменение за месяцКоммерсантъвчера в 17:20
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Представлена динамика цен на 1-комнатные квартиры на первичном рынке в крупных городах РФ
Бизнес-новости в Кирове02:11
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Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
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Жители Берлина встречали колонну аплодисментами.
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В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
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