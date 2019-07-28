Экономика

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
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с чего всё началось

Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке

Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.) Изменение за год Изменение за месяц
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Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке

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Стоимость однокомнатной квартиры в Казани выросла за год на 8 процентов

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