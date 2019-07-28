Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.) Изменение за год Изменение за месяц

с чего всё началось

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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

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