Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жильяКоммерсантъ вчера в 17:20
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Общество
Дети из затопленной Иркутской области прибыли на отдых в Бурятию
Группа детей в сопровождении взрослых прибыла из Иркутской области в Бурятию сегодня, 27 июля. Гости проведут в лагере 21 день.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В Курске поздравили ветеранов ВМФ накануне профессионального праздника
В этом году празднование Дня военно-морского флота, рассказывают моряки, особенное.
Обновлено 26 июля в 13:58
Происшествия
Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.
Обновлено в 01:15
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:10
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Технологии
Появился холодильник, который охлаждает шесть банок жидкости за минуту
Обновлено вчера в 14:09
Космос
Робот «Федор» получил эмблему, вдохновленную фреской Микеланджело
Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
Обновлено 24 июля в 22:21
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Российские участники конкурса «Безопасная среда» Армейских международных игр-2019 прибыли в Китай
Российские экипажи радиационной, химической и биологической разведки прибыли в китайский город Корла, где уже через неделю стартует международный этап конкурса Армейских международных игр – 2019 «Безопасная среда».
Обновлено в 01:27
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны более 1100 человек
Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
Петербург примет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»
31 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Шахматы на острове» художника и иллюстратора Иштвана Ороса с участием автора, сообщает пресс-служба центра.
Обновлено в 01:24
Политика
Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол
11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали более тысячи человек
Из сел Мазановского района Амурской области эвакуировано 1165 жителей из-за подъема воды.
Обновлено в 00:05
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Обновлено в 00:36