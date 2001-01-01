Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве. Дальнейших скачков цен консультанты не ждут.

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Общество Дети из затопленной Иркутской области прибыли на отдых в Бурятию Группа детей в сопровождении взрослых прибыла из Иркутской области в Бурятию сегодня, 27 июля. Гости проведут в лагере 21 день.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Происшествия Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.

Религия «Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь "Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Космос Робот «Федор» получил эмблему, вдохновленную фреской Микеланджело Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Армия и оружие Российские участники конкурса «Безопасная среда» Армейских международных игр-2019 прибыли в Китай Российские экипажи радиационной, химической и биологической разведки прибыли в китайский город Корла, где уже через неделю стартует международный этап конкурса Армейских международных игр – 2019 «Безопасная среда».

Общество Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Происшествия В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны более 1100 человек Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции.

Армия и оружие Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.

Культура Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове» 31 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Шахматы на острове» художника и иллюстратора Иштвана Ороса с участием автора, сообщает пресс-служба центра.

Политика Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Футбол 11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.

Происшествия Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали более тысячи человек Из сел Мазановского района Амурской области эвакуировано 1165 жителей из-за подъема воды.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Космос Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон» Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

Политика От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.

Происшествия На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов "В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.