Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета 06:05
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:18, Ашберн
Автоспорт
Квят: проблема в квалификации не была связана со мной
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено в 14:00
Кино
Киллиан Мерфи сыграет в сиквеле «Тихого места»
Обновлено в 04:30
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет
Обновлено в 14:16
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено 28 марта в 07:00
Происшествия
Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Политика
В Белграде прошли антиправительственные акции
Участники демонстрации в Белграде потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:18
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Обновлено в 15:59
Здоровье
Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей
Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На мебельном складе в Краснодаре произошел пожар
В Краснодаре произошел масштабный пожар на мебельном складе. Максимальная площадь возгорания составила 700 кв. м.
Обновлено в 07:39
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено в 05:58
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39