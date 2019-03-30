Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета 06:05
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Автоспорт
Грожан потеряет три позиции на старте «Гран-при Бахрейна»
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
Обновлено в 06:28
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына
Смотрите завтра @secretnamillion_ntv Суббота 30 марта 17.00 A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Mar 29, 2019 at 12:25am PDT Она обратилась к телеведущему Дмитрию Шепелеву, отцу Платона.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
Обновлено в 05:47
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Футбол
На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»
Обновлено в 14:00
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич «подвергла опасности» здоровье трехлетней дочери
Анна рассказала, что ее трехлетняя дочь Арианна прежде никогда не была в кино.
Обновлено в 12:23
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Правозащитница заявила о гибели солдата из Магнитогорска
По словам правозащитницы, молодой человек на психиатрическом учете не состоял, а также проходил медицинское освидетельствование при призыве.
Обновлено в 13:03
Политика
Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Общество
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым
Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Театры
В Донецке по пьесе Гоголя поставили криминально-музыкальную комедию
К юбилею Гоголя в Донецком музыкально-драматическом театре поставили пьесу «Игроки». Билеты были распроданы задолго до премьеры.
Обновлено в 02:03
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49