Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ru05:25

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газета06:05

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русском05:49

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАСС05:39

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ru05:38

Переход на электронные ПТС в России завершат в к ноябрю

Москва 2405:34

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известия06:23
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