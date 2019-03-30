Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета 06:05
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Прокуратура сообщает: утверждены сроки перехода с бумажных ПТС на электронные
Большая Балашиха28 марта в 11:51
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