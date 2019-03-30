Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.ТАССвчера в 05:39
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