Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.ТАССвчера в 05:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта
Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Общество
В Красноярск идет похолодание со снегом
В понедельник, 1 апреля, в городе ожидается +7 и небольшой дождь. Во вторник будет еще теплее – 9 градусов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Спорткомплекс «Олимпийский» загорелся в Москве
В спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве начался пожар, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Боевой флот НАТО вошел в Черное море
Боевые корабли НАТО прошли через Дарданеллы и Босфор, войдя в воды Черного моря.
Обновлено 28 марта в 13:59
Политика
Какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ
Заявления украинской стороны о плане Б на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Авто
В сети показали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Дизайнеры подготовили новые рендеры на популярную модель кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 02:29
Общество
Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии
Будущим студентам приходилось поступать на подготовительные курсы и в местные языковые школы, которые японские вузы засчитывали за недостающий год обучения в школе.
Обновлено в 01:40
Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами
Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов
«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти
В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика
Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года
Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.
Обновлено в 00:15
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой
Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14