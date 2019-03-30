Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАССвчера в 05:39

Подробнее о событии

Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ruвчера в 05:38

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика

Внезапно умер глава украинской общины Венгрии

Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта

Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Общество

В Красноярск идет похолодание со снегом

В понедельник, 1 апреля, в городе ожидается +7 и небольшой дождь. Во вторник будет еще теплее – 9 градусов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Спорткомплекс «Олимпийский» загорелся в Москве

В спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве начался пожар, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Боевой флот НАТО вошел в Черное море

Боевые корабли НАТО прошли через Дарданеллы и Босфор, войдя в воды Черного моря.
Обновлено 28 марта в 13:59
Политика

Какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ

Заявления украинской стороны о плане Б на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Авто

В сети показали рендеры нового кроссовера Genesis GV80

Дизайнеры подготовили новые рендеры на популярную модель кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 02:29
Общество

Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии

Будущим студентам приходилось поступать на подготовительные курсы и в местные языковые школы, которые японские вузы засчитывали за недостающий год обучения в школе.
Обновлено в 01:40
Футбол

Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях

Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами

Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье

В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти

В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика

Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года

Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.
Обновлено в 00:15
Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой

Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное