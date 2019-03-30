Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.

с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Игры Obsidian Entertainment показала 20 минут геймплея The Outer Worlds Obisdian Entertainment не стала пропускать PAX East 2019, и на эту выставку студия приехала не с пустыми руками: разработчики показали более 20 минут геймплея The Outer Worlds, которую часто сравнивают с Fallout и Borderlands.

Хоккей Малкин о травме: «Грязный прием. Надеюсь увидеть Бортуццо в финале Кубка Стэнли» Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал силовой прием защитника «Сент-Луиса» Роберта Бортуццо, в результате которого форвард получил травму верхней части тела.

Футбол Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Экономика Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле 2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Футбол «Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.

Происшествия «Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Футбол Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.

Политика Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Политика Попытку подкупа избирателей зафиксировали на Украине «Лицо, которое выдавало деньги» на участке голосования задержано в Киевской области, сообщил замглавы фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Сергей Соболев.

Общество В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра сегодня вечером и в понедельник.

Футбол Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу» Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.

Политика Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2» Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Политика Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.

Авто Процесс утилизации автомобилей в Германии В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.