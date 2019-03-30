Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАССвчера в 05:39

Подробнее о событии

Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ruвчера в 05:38

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05
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Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Обновлено в 05:25
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал силовой прием защитника «Сент-Луиса» Роберта Бортуццо, в результате которого форвард получил травму верхней части тела.
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Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".
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Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

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Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле

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Обновлено в 06:28
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Футбол

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В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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Происшествия

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Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
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«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
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Сати Казанова не знала о беременности Саши Савельевой

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Футбол

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока

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Обновлено в 05:25
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Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
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Попытку подкупа избирателей зафиксировали на Украине

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Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра сегодня вечером и в понедельник.
Обновлено в 06:56
Футбол

Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
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Члены избиркома в Донецкой области избили коллегу

Обновлено в 05:24
Политика

Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»

Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.
Обновлено в 07:16
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Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»

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Авто

Процесс утилизации автомобилей в Германии

В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.
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Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Ника» за фильм «Лето»

В категории "Лучший игровой фильм года" премию "Ника" вручили создателям ленты "Война Анны".
Обновлено вчера в 15:41
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