Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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ГИБДД перестанет оформлять бумажные ПТС

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Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25
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Одна из пострадавших в смертельном ДТП в самом центре Санкт-Петербурга скончалась накануне вечером в больнице.
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Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Армия и оружие

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Яценюк встретился с вдовой Маккейна

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Президентские выборы стартовали на Украине

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Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
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Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

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Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при

Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
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Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
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В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
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Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Обновлено вчера в 15:29
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Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Минобороны Украины обвинило Москву в попытке сорвать выборы в стране

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что накануне президентских выборов в стране обострилась боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:25
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финальной серии Западной конференции КХЛ

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
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В Венесуэле вновь произошло отключение света

В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы.
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Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

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В России названы наиболее стабильные сферы труда

В России наиболее стабильными сферами труда оказались общепит, гостиничный бизнес, торговля, строительство и промышленность.
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Анна Семенович катастрофически «поправилась» ради участия в новом шоу

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Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека

Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
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Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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