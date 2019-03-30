Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Происшествия Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина умерла в больнице Одна из пострадавших в смертельном ДТП в самом центре Санкт-Петербурга скончалась накануне вечером в больнице.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Политика Президентские выборы стартовали на Украине В стране открылись избирательные участки Выборы президента сегодня, 31 марта, стартовали на Украине.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Спорт Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.

Экономика В России изменятся правила начисления зарплат Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.

Политика Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге Глава Тывы Шолбан Кара-оол рассказал, что президент России Владимир Путин во время отдыха в тувинской тайге сам готовит шашлык, маринад которого держится в секрете.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны Украины обвинило Москву в попытке сорвать выборы в стране Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что накануне президентских выборов в стране обострилась боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе.

Происшествия В Индии разбился истребитель МиГ-27 Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.

Политика В Венесуэле вновь произошло отключение света В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы.

Общество В России названы наиболее стабильные сферы труда В России наиболее стабильными сферами труда оказались общепит, гостиничный бизнес, торговля, строительство и промышленность.

Политика Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.

Здоровье Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.