Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.

с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Спорт Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Экономика Энергокомпании оценили долги россиян за отопление Ассоциация «Совет производителей энергии», которая объединяет крупные энергокомпании России, отчиталась о размере долгов россиян за тепло.

Политика Порошенко поучаствовал в молитвенном мероприятии в день тишины Президент Украины Петр Порошенко в день тишины поучаствовал в молитвенном мероприятии «Боже, нам единство подай», где вместе с представителями духовенства помолился за мудрость жителей страны во время голосования.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Экономика Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Футбол ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином» Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.

Происшествия В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.

Шоу-бизнес Саша Савельева выдала секрет Леры Кудрявцевой Как выяснилось, это еще не весь список «запрещенки», которым балует себя Кудрявцева.К обсуждению кадра подключилась Саша Савельева, которая раскрыла секрет, чем ужинает её звездная подруга.

Политика Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Здоровье Российские селяне устроили давку у заезжего детского врача Посетители больницы города Сердобска в Пензенской области устроили давку, пытаясь попасть на прием к заезжему детскому урологу, сообщается на портале «Пенза-Взгляд» в субботу, 30 марта.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Происшествия Митинг в Барселоне вылился в беспорядки В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".