Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАССвчера в 05:39

Подробнее о событии

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ruвчера в 05:38

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии

Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:51
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Российский президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв на военную службу в апреле-июле.
Обновлено вчера в 11:41
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка

Обновлено в 05:32
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Единоборства

Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений

После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Политика

Украинские дипломаты не справляются с притоком избирателей

Наряду с Варшавой, избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.
Обновлено в 05:53
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

В кабмине поддержали идею о приравнивании электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений одобрила идею Министерства здравоохранения России о едином регулировании всех табачных изделий, что фактически приравнивает электронные сигареты к обычным.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия

В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке

В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.
Обновлено в 05:54
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Футбол

Кубок французской лиги достался «Страсбуру»

Судьба Кубка решилась в серии послематчевых пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Страсбура" – 4:1. "Страсбур" в четвертый раз стал обладателем Кубка лиги.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью

Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Наука

Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное