Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАССвчера в 05:39

Подробнее о событии

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ruвчера в 05:38

Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Политика

Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов

США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Политика

Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Авто

В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster

Что касается компьютерной визуализации, то на ней показали родстер с удлиненным капотом и более покатой крышей в задней части.
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера

Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину

Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась, что не покупает сыну одежду

Во время показа, Яна Рудковская дала интервью, в котором похвасталась успехами младшего сына и призналась, что совсем не покупает ему одежду: - Мировые дизайнеры постоянно присылают ему посылки с огромным количеством одежды, - говорит с гордостью Яна.
Обновлено в 06:17
Интернет

Цукерберг выступил за регулирование Интернета правительством

Обновлено в 04:31
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Суд признал незаконным решение Трампа начать добычу нефти на Аляске

Федеральный окружной суд Аляски признал незаконным распоряжение президента США Дональда Трампа, касающееся снятия запрета на добычу нефти в штате.
Обновлено в 05:26
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии

Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Политика

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

Обновлено вчера в 22:53
Экономика

В России решили изменить правила начисления зарплат

В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.
Обновлено 29 марта в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное