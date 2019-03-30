Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.

с чего всё началось

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле Помощник президента России по вопроса внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.

Политика Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

Спорт Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону Представитель Удмуртии Владимир Семаков занял первое место в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Происшествия Автогонщик погиб на соревнованиях в Геленджике Водитель внедорожника погиб, его напарник получил тяжелые травмы в аварии во время гонки по бездорожью в Геленджике.

Происшествия СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Политика Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.

Единоборства Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова крысой "У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса", — заявил Макгрегор в твиттере, добавив, что вскоре ожидает "крутую вечеринку" в Лас-Вегасе.

Общество Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Футбол Зенит — Оренбург 3:1 Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Экономика Петербургский «РЭП-Холдинг» получил лицензию на сервис и ремонт газотурбинных установок General Electric АО «РЭП-Холдинг» и американский холдинг General Electric в лице итальянских газовых компрессоров GE Nuovo Pignone подписали соглашение о предоставлении лицензии на сервисное обслуживание газотурбинных установок, которые петербургская компания уже ровно десять лет выпускает по договоренности с GE.

Политика Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.