Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 годаРоссийская газета вчера в 06:05

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
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Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАССвчера в 05:39

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Стало известно, когда транспорт переведут на электронные ПТС

Телеканал 360°вчера в 08:14

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известиявчера в 06:23

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ruвчера в 05:25

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русскомвчера в 05:49

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 05:39

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ruвчера в 05:38

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газетавчера в 06:05
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