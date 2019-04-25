Общество
Переход на цифровое вещание продлен до 14 октябряКоммерсантъ 07:42
Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщил, что правительство решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Отключение аналогового вещания в 21 регионе произойдет 14 октября.
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