Политика
Переход на цифровое вещание может оставить 1,2 млн домохозяйств без ТВ
Переход на цифровое вещание может оставить 1,2 млн домохозяйств без ТВКрасная весна11:19
Остаться без телевидения рискуют около 1,2 млн домохозяйств, не готовых к переходу на новое цифровое телевещание, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков во время заседания в Совете Федерации, 11 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна11:19
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— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24
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Политика
Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой
Обновлено в 13:07
Политика
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы.
Обновлено в 13:42
Политика
В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 13:03
Политика
Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Украина "злоупотребляет" правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ".
Обновлено в 13:27
Политика
Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2»
У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено в 13:23
Политика
Во Львовской области объявили 2019 год годом Бандеры
Обновлено в 13:19
Политика
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги
Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 13:19
Политика
Суд на Украине оставил Вышинского под арестом
Обновлено в 13:29
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 13:30
Политика
Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил во вторник британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 13:03
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 13:11
Политика
В 2018 году выявлено 4,3 млрд кибератак на российские ресурсы
Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, заявил на брифинге замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Обновлено в 11:21
Политика
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 12:47
Политика
Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 12:23