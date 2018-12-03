Политика

Переход на цифровое вещание может оставить 1,2 млн домохозяйств без ТВ
Красная весна
11:19

Остаться без телевидения рискуют около 1,2 млн домохозяйств, не готовых к переходу на новое цифровое телевещание, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков во время заседания в Совете Федерации, 11 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна11:19
Валентина Матвиенко
Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
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