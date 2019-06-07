Экономика
Переход на четырехдневную рабочую неделю коснется двух профессийURA.Ru 08 июня в 07:56
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме запустил новую волну обсуждений перехода на четырехдневную рабочую неделю. При этом экономика страны играет против возможной реформы.
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с чего всё началось
В интервью Швецов пояснил свои слова. Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и "через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю".Газета.Ru07 июня в 15:00
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Четырехдневная рабочая неделя может ждать работников двух профессий в России
Телеканал 360°08 июня в 11:14
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