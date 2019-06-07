Переход на четырехдневную рабочую неделю коснется двух профессийURA.Ru вчера в 07:56

В интервью Швецов пояснил свои слова. Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и "через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю".

с чего всё началось

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме запустил новую волну обсуждений перехода на четырехдневную рабочую неделю. При этом экономика страны играет против возможной реформы.

Переход на четырехдневную рабочую неделю коснется двух профессий

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