Футбол

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться
Газета.Ru
07:56

Трансфер грузинского полузащитника московского "Спартака" Джано Ананидзе в голландский "Витесс" может не состояться, сообщает Sport24. Условия соглашения представляются невыгодными для красно-белых из-за налогового законодательства Нидерландов.
Газета.Ru07:56

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Sport24: Переход Жано в «Витесс» может сорваться. «Спартак» не устраивают условия сделки

Sports.ru14:40

«Витесс» не дождется Джано, Самедов может получить знакомого напарника в Самаре. «Крылья Советов» превращаются в филиал московского «Спартака»

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Слуцкому отказали в игроке «Спартака»

News.ru07:11

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ru07:56

Переход Ананидзе в «Витесс» может не состояться, игрок будет арендован «Крыльями Советов»

Sport24.ru07:02

Источник: Переход Джано в «Витесс» под угрозой срыва

Soccer.ru07:26

Переход Джано в «Витесс» может не состояться из-за налогового законодательства Голландии

Бомбардир.ру07:07
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

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The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
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Глава Всемирного банка уходит в отставку

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Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия

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Обновлено в 03:57
Политика

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Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
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Два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон

Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке, сообщает Politico.
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Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
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Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

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Скончался актер Уильям Морган Шеппард

В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
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В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
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В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
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Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику

"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
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Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

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Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Обновлено в 09:53
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Умер писатель и историк Николай Лисовой

На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.
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Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress

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