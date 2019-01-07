Футбол

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться
Газета.Ru
07:56

Трансфер грузинского полузащитника московского "Спартака" Джано Ананидзе в голландский "Витесс" может не состояться, сообщает Sport24. Условия соглашения представляются невыгодными для красно-белых из-за налогового законодательства Нидерландов.
Газета.Ru07:56

Подробнее о событии

Sport24: «Спартак» не устраивают условия сделки с «Витессом» по Джано. Трансфер может сорваться

Бомбардир.ру16:27

«Витесс» не дождется Джано, Самедов может получить знакомого напарника в Самаре. «Крылья Советов» превращаются в филиал московского «Спартака»

Спорт уик-энд10:04

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ru07:56

Источник: Переход Джано в «Витесс» под угрозой срыва

Soccer.ru07:26

Слуцкому отказали в игроке «Спартака»

News.ru07:11

Sport24: Переход Жано в «Витесс» может сорваться. «Спартак» не устраивают условия сделки

Sports.ru14:40

Переход Ананидзе в «Витесс» может не состояться, игрок будет арендован «Крыльями Советов»

Sport24.ru07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Обновлено в 10:21
Автоспорт

Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»

Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Политика

Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения

Сообщается, что Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала, а летом 2018 года Юлию Скрипаль навещали друзья, среди которых были и британцы, и россияне.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Обновлено в 13:55
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Обновлено в 14:49
Кино

Умер актер из «Звездного пути» Уильям Шеппард

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее преступника

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж из двух фотографий.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Политика

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Обновлено в 13:57
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Общество

Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей

Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Спорт

Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой

Обновлено в 11:38
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика

Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов

Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
Обновлено в 14:32
Политика

Очередные слушания в США по делу «Конкорд менеджмент» пройдут 7 января

Суд округа Колумбия в США проведет очередные слушания по делу "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина 7 января, следует из базы судебных документов.
Обновлено 04 января в 21:12
Армия и оружие

Сирия: боевики взяли под контроль трассу, ведущую в Алеппо

«Нусра» установила в воскресенье полный контроль над основным форпостом оппозиции в западной части провинции Алеппо – городом Атариб, расположенном на трассе, ведущей к КПП «Баб эль-Хава», ― сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженной группировке оппозиции «Джебхат аль Ватания лил Тахрир».
Обновлено в 17:03
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Авто

Компания Tesla начала строить в Шанхае завод

На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
ещё по теме
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное